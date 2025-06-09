В рамках проекта Emmergency Appeal 24 волонтерами предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляется благотворительной организацией Каритас, однако это происходит не ежедневно, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла пресс-служба фонда.

В рамках проекта Emmergency Appeal 24 волонтерами предоставляются продуктовые наборы и другие необходимые вещи. Целью этого проекта является обеспечение первоочередных потребностей людей, пострадавших от войны в Украине, а также содействие их восстановлению в достойных условиях.

В связи с обострением гуманитарной ситуации в Харьковской области, что обусловило принудительную эвакуацию с наиболее опасных территорий, была налажена помощь наиболее уязвимым категориям населения.

В рамках этой благотворительной программы оказывается поддержка посредством гуманитарной помощи, в частности:

средства гигиены для разных категорий населения, включая детей, мужчин, женщин и лиц с инвалидностью;

бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове;

спальных мешков.

Проектом предусмотрено функционирование транзитного пункта на территории Харьковской области для координации эвакуационных процессов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове и другая гуманитарная поддержка осуществляется при содействии Каритасу Украины и Caritas Internationalis.

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