Платежі за тепло влітку у Харкові знову викликають невдоволення серед місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Люди отримують рахунки навіть після завершення опалювального сезону. Причина в тому, що в місті, як і в багатьох інших, застосовується двоставковий тариф. Така модель передбачає оплату частинами протягом усього року — не лише взимку, а й влітку.

Попри те, що двоставкова система діє у багатьох європейських країнах і дозволяє рівномірно розподілити витрати, в Україні вона часто стає джерелом плутанини та підозр. За словами експерта з ЖКГ Олега Попенка, постачальники нерідко використовують цю схему, аби ускладнити контроль з боку споживача.

Особливо гостро проблема проявилася у Харкові. У 2023 році тисячі мешканців скаржилися на необґрунтовано високі нарахування.

Платежі за тепло влітку у Харкові стали символом непрозорої тарифної політики. Люди не розуміли, за що платять, адже при наявності лічильників обсяг спожитого тепла легко визначити, але саме двоставкова модель унеможливлює просту перевірку.

Попенко наголошує, що хоча дії теплокомуненерго формально законні, механізмів реального захисту прав споживачів майже не існує. Він радить ретельно перевіряти платіжки та вимагати у постачальників повну розшифровку тарифу. Без активної позиції громадян ситуація не зміниться.

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