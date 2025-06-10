Платежи за тепло летом в Харькове снова вызывают недовольство среди местных жителей, сообщает Politeka.

Люди получают счета даже после завершения отопительного сезона. Причина в том, что в городе, как и многих других, применяется двухставочный тариф. Такая модель предусматривает оплату по частям в течение всего года — не только зимой, но и летом.

Несмотря на то, что двухставочная система действует во многих европейских странах и позволяет равномерно распределить расходы, в Украине она часто становится источником неразберихи и подозрений. По словам эксперта по ЖКХ Олега Попенко, поставщики нередко используют эту схему, чтобы усложнить контроль со стороны потребителя.

Особенно остро проблема проявилась в Харькове. В 2023 году тысячи жителей жаловались на необоснованно высокие начисления.

Платежи за тепло летом в Харькове стали символом непрозрачной тарифной политики. Люди не понимали, за что платят, ведь при наличии счетчиков объем потребленного тепла легко определить, но именно двухставочная модель делает невозможным простую проверку.

Попенко отмечает, что хотя действия теплокоммунэнерго формально законны, механизмов реальной защиты прав потребителей почти нет. Он рекомендует тщательно проверять платежки и требовать у поставщиков полную расшифровку тарифа. Без активной позиции граждан ситуация не изменится.

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