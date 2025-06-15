Робота для пенсіонерів дає можливість літнім людям залишатися активними і відчувати себе потрібними, тож розповідаємо, які є варіанти.

Робота для пенсіонерів охоплює велику кількість напрямків та професій і передбачає гідну зарплату, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів може бути найрізноманітнішою. Наприклад, мережа ресторанів KFC у Крюківщині шукає кухарів, касирів і працівників залу. Не потрібно мати дипломи з кулінарії чи роки стажу. Головне — вміння тримати робоче місце в порядку та не боятися навчатися новому.

Тут обіцяють офіційне оформлення, стабільну погодинну оплату двічі на місяць і графік, який можна підігнати під себе. Отримувати тут можна до 24 тисяч в місяць.

Не менш популярна робота для пенсіонерів — це водій таксі на авто компанії. У Kyiv Taxi Service готові надати машину з повним баком і навіть беруть на себе витрати на пальне, мийку та технічну підтримку. Щоденні виплати, підтримка 24/7 і жодних прихованих комісій. Зарплата тут може сягати 30 000 - 40 000.

А для тих, хто все життя працював руками й не уявляє себе без інструментів, компанія «Мебелька» пропонує вакансії збиральників корпусних меблів. Тут передбачена доставка до об’єкта, надається гідна оплата і можливість вирости до майстра чи керівника виробництва. Платити обіцяють від 42 000 до 80 000.

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