Работа для пенсионеров дает возможность пожилым людям оставаться активными и чувствовать себя нужными, так что рассказываем, какие есть варианты.

Работа для пенсионеров охватывает множество направлений и профессий и предусматривает достойную зарплату, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров может быть самой разной. К примеру, сеть ресторанов KFC в Крюковщине ищет поваров, кассиров и работников зала. Не нужно иметь дипломы по кулинарии или годы стажа. Главное – умение держать рабочее место в порядке и не бояться учиться новому.

Здесь обещают официальное оформление, стабильную почасовую оплату дважды в месяц и график, который можно подогнать под себя. Получать здесь можно до 24 тысяч в месяц.

Не менее популярная работа для пенсионеров – это водитель такси на авто компании. В Kyiv Taxi Service готовы предоставить машину с полным баком и даже берут на себя расходы на горючее, мойку и техническую поддержку. Ежедневные выплаты, поддержка 24/7 и никаких скрытых комиссий. Зарплата здесь может достигать 30 000 -40 000.

А для тех, кто всю жизнь работал руками и не мыслит себя без инструментов, компания «Мебелька» предлагает вакансии сборщиков корпусной мебели. Здесь предусмотрена доставка к объекту, предоставляется достойная оплата и возможность вырасти к мастеру или руководителю производства. Платить обещают от 42 тысяч до 80 тысяч.

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