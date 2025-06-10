Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області викликало обурення жителів села Буша, повідомляє Politeka.
За воду вони платять майже 64 гривні за кубометр — рекордну суму в Ямпільській громаді.
Тариф у 63,84 грн за куб введено з 1 лютого 2025 року. Для людей без лічильника — 230 грн з особи. Для порівняння, у сусідньому Ямполі вода коштує 30,17 грн. Місцеві мешканці кажуть, що ціна надто висока для сільського бюджету.
«Зарплат у селі нема. Платимо за воду до 400 гривень, а за що жити?» — скаржиться Галина Гладка.
Люди критикують і відсутність прозорості: нема лічильників на свердловинах і водорозподільниках.
«Ми не знаємо, скільки реально води споживається, втрати великі», — говорить Кузьма Федченко.
На підприємстві КП «Буша» визнають: 63% — витрати на електроенергію, яка значно подорожчала.
Планують встановити лічильники у 2025 році, однак це не здешевить воду. У громади передбачено 800 тис. грн на ремонт мереж. Жителі пропонують переходити на сонячну енергію для зниження витрат. Але без системного підходу проблему не вирішити.
Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області викликало занепокоєння серед мешканців, які сподіваються на оперативне вирішення проблеми водопостачання в селі Буша.
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