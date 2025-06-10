Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области вызвало беспокойство среди жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области вызвало негодование жителей Буша, сообщает Politeka.

За воду они платят почти 64 гривны за кубометр — рекордную сумму в Ямпольском сообществе.

Тариф в 63,84 грн. за куб введен с 1 февраля 2025 года. Для людей без счетчика - 230 грн с человека. Для сравнения, в соседнем Ямполе вода стоит 30,17 грн. Местные жители говорят, что цена слишком высока для сельского бюджета.

«Зарплат в селе нет. Платим за воду до 400 гривен, а за что жить? – жалуется Галина Гладкая.

Люди критикуют и отсутствие прозрачности: нет счетчиков на скважинах и водораспределителях.

«Мы не знаем, сколько реально воды потребляется, потери велики» , – говорит Кузьма Федченко.

На предприятии КП «Буша» признают: 63% — расходы на электроэнергию, значительно подорожавшую.

Планируют установить счетчики в 2025 году, однако это не удешевит воду. У общины предусмотрено 800 тыс. грн на ремонт сетей. Жители предлагают переходить на солнечную энергию для понижения расходов. Но без системного подхода проблему не решить.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области вызвало беспокойство среди жителей, надеющихся на оперативное решение проблемы водоснабжения в селе Буша.

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