Сидіти вдома після виходу на пенсію подобається не всім, а робота для пенсіонерів у Дніпрі дозволяє і бути активним, і заробляти гідні гроші.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі перестала бути рідкістю, і все більше компаній відкрито кажуть, що їм потрібен життєвий досвід, а не лише молодість, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі сьогодні охоплює найрізноманітніші сфери: від фізичної до технічної та комунікаційної. І варто визнати, попит на таких фахівців зростає. На одному з логістичних складів, розташованому на лівому березі міста, відкрито вакансію комплектувальника.

Це позиція для уважної, організованої людини, яка не боїться руху і ритму. Умови прості, але потребують витривалості: сортування, комплектація та навантаження товарів. Продукція найрізноманітніша, від алкоголю до косметики.

Графік змінний, можна працювати як удень, так і вночі. Заробітна плата передбачається на рівні від 21 до 28 тисяч гривень на місяць. Ще один варіант, який демонструє, що робота для пенсіонерів у Дніпрі може бути не лише про важку фізичну працю — технічна вакансія на підприємстві QPart.

Тут шукають спеціалістів, які розуміються на електроніці, зокрема на ремонті верстатів, електроприводах і читанні схем. П’ятиденний тиждень, нормований день, а зарплату пропонують до 45 тисяч гривень.

Є й більш спокійний, але не менш цікавий варіант. У магазині світла LightMaster Group шукають продавця-консультанта. Людину, яка зможе поспілкуватися з клієнтом, порадити, зорієнтувати у виборі освітлення.

Досвід не обов’язковий, обіцяють навчання на місці. Це хороший варіант для тих, хто хоче бути в русі, але без надмірних фізичних навантажень.

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