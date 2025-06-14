Сидеть дома после ухода на пенсию нравится не всем, а работа для пенсионеров в Днепре позволяет и быть активным, и зарабатывать достойные деньги.

Работа для пенсионеров в Днепре перестала быть редкостью, и все больше компаний откровенно говорят, что им нужен жизненный опыт, а не только молодость, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Днепре сегодня охватывает самые разные сферы: от физической до технической и коммуникационной. И следует признать, спрос на таких специалистов растет. На одном из логистических складов, расположенном на левом берегу города, открыта вакансия комплектующего.

Это позиция для внимательного, организованного человека, не боящегося движения и ритма. Условия простые, но требующие выносливости: сортировка, комплектация и погрузка товаров. Продукция самая разная, от алкоголя до косметики.

График сменный, можно работать как днем, так и ночью. Заработная плата предполагается на уровне от 21 до 28 тысяч гривен в месяц. Еще один вариант, демонстрирующий, что работа для пенсионеров в Днепре может быть не только о тяжелом физическом труде — техническая вакансия на предприятии QPart.

Здесь ищут специалистов, которые разбираются в электронике, в частности в ремонте станков, электроприводах и чтении схем. Пятидневная неделя, нормированный день, а зарплату предлагают до 45 тысяч гривен.

Есть и более спокойный, но не менее интересный вариант. В магазине света LightMaster Group ищут продавца-консультанта. Человека, который сможет пообщаться с клиентом, посоветовать, сориентировать в выборе освещения.

Опыт не обязателен, обещают обучение на месте. Это хороший вариант для тех, кто хочет быть в движении, но без чрезмерных физических нагрузок.

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