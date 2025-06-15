Пенсійний вік сьогодні вже не означає сидіння вдома перед телевізором, адже робота для пенсіонерів у Миколаєві дає можливість гарно підзаробити.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві поступово стає частиною звичного життя, а не винятком із правил, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві передбачає не лише гроші. Це ще й про відчуття потрібності, про спілкування, про ритм і дисципліну, які не дають людині згасати. У місті зараз відкрито кілька підходящих вакансій.

Одна з них — прибиральник службових приміщень. Потрібна людина, яка готова виходити на повний день з понеділка по п’ятницю з 8 до 17. Завдання стандартні: прибирання кабінетів, санвузлів, сходів, винесення сміття.

За працівником закріплюється службовий транспорт, який допомагає дістатися до місця. Зарплата може сягати дев’яти тисяч гривень.

Інша робота для пенсіонерів у Миколаєві — це вакансія водія категорії С. Компанія шукає людину, яка має відповідні документи і проживає в межах міста. Водій повинен бути уважним, відповідальним і без шкідливих звичок. Працювати доведеться на п’ятитонному авто, а для зручності передбачено супровід експедитора.

Зарплата тут вища, від десяти до шістнадцяти тисяч гривень на місяць залежно від навантаження. Також серед варіантів є пропозиція в магазині Аврора. Це хороша нагода для тих, хто хоче змінити сферу діяльності або повернутися до неї після перерви. Тут шукають енергійних і комунікабельних людей.

Обов'язки передбачають живе спілкування з клієнтами, виконання касових операцій, підтримку порядку в торговому залі. Заробітна плата коливається від 12500 до 14500 гривень на місяць.

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