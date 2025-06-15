Пенсионный возраст сегодня уже не означает сиденья дома перед телевизором, ведь работа для пенсионеров в Николаеве позволяет хорошо подзаработать.

Работа для пенсионеров в Николаеве становится частью привычной жизни, а не исключением из правил, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Николаеве предполагает не только деньги. Это еще и об ощущении потребности, об общении, о ритме и дисциплине, которые не дают человеку угасать. В городе сейчас открыто несколько подходящих вакансий.

Одна из них – уборщик служебных помещений. Нужен человек, готовый выходить на полный день с понедельника по пятницу с 8 до 17. Задания стандартные: уборка кабинетов, санузлов, лестниц, унос мусора.

За работником закрепляется служебный транспорт, помогающий добраться до места. Зарплата может достигать девяти тысяч гривен.

Другая работа для пенсионеров в Николаеве – это вакансия водителя категории С. Компания ищет человека, имеющего соответствующие документы и проживающего в пределах города. Водитель должен быть внимательным, ответственным и без вредных привычек. Работать придется на пятитонном авто, а для удобства предусмотрено сопровождение экспедитора.

Зарплата здесь выше от десяти до шестнадцати тысяч гривен в месяц в зависимости от нагрузки. Также среди вариантов есть предложение в магазине Аврора. Это хороший повод для тех, кто хочет изменить сферу деятельности или вернуться к ней после перерыва. Здесь ищут энергичных и коммуникабельных людей.

Обязанности предполагают живое общение с клиентами, выполнение кассовых операций, поддержку порядка в торговом зале. Заработная плата колеблется от 12500 до 14500 гривен в месяц.

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