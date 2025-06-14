Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові видається в благодійних хабах «Допоможи ближньому», що працюють при терцентрах надання соціальних послуг, повідомляє Politeka.net.
Прес-служба міської ради розкрила важливі деталі.
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається у низці пунктів підтримки. У цих пунктах усі, хто опинився у складних життєвих обставинах — літні люди, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи — можуть безкоштовно отримати сезонний одяг та взуття для дорослих і дітей.
Звертатися за гуманітарною допомогою для пенсіонерів у Харкові можна з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00 за адресами територіальних центрів:
- Індустріальний: вулиця Дванадцятого Квітня, 10/46
- Київський: вулиця Багалія, 12
- Немишлянський: б-р Богдана Хмельницького, 10-А
- Новобаварський: вулиця Власенка, 14
- Основ’янський: вулиця Богдана Хмельницького, 13
- Салтівський район: вул. Валентинівська, 23-г
- Слобідський район: пров. Решетниківський, 3
- Холодногірський район: вул. Велика Панасівська, 34-А
- Шевченківський район: просп. Перемоги, 77-а
Перед візитом рекомендується зателефонувати до обраного центру, щоб уточнити наявність необхідних речей або дізнатися, в яких саме предметах зараз є найбільша потреба (номери телефонів на фото нижче).
Пункти постійно потребують поповнення запасів. Особливо цінуються:
- чистий і охайний одяг та взуття;
- постільна білизна, ковдри, подушки, рушники;
- посуд та інші побутові речі;
- засоби особистої гігієни та побутова хімія.
Усі речі мають бути у хорошому стані та придатними до подальшого використання.
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