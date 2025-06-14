Звертатися за гуманітарною допомогою для пенсіонерів у Харкові можна з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові видається в благодійних хабах «Допоможи ближньому», що працюють при терцентрах надання соціальних послуг, повідомляє Politeka.net.

Прес-служба міської ради розкрила важливі деталі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається у низці пунктів підтримки. У цих пунктах усі, хто опинився у складних життєвих обставинах — літні люди, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи — можуть безкоштовно отримати сезонний одяг та взуття для дорослих і дітей.

Звертатися за гуманітарною допомогою для пенсіонерів у Харкові можна з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00 за адресами територіальних центрів:

Індустріальний: вулиця Дванадцятого Квітня, 10/46

вулиця Дванадцятого Квітня, 10/46 Київський: вулиця Багалія, 12

вулиця Багалія, 12 Немишлянський: б-р Богдана Хмельницького, 10-А

б-р Богдана Хмельницького, 10-А Новобаварський: вулиця Власенка, 14

вулиця Власенка, 14 Основ’янський: вулиця Богдана Хмельницького, 13

вулиця Богдана Хмельницького, 13 Салтівський район: вул. Валентинівська, 23-г

вул. Валентинівська, 23-г Слобідський район: пров. Решетниківський, 3

пров. Решетниківський, 3 Холодногірський район: вул. Велика Панасівська, 34-А

вул. Велика Панасівська, 34-А Шевченківський район: просп. Перемоги, 77-а

Перед візитом рекомендується зателефонувати до обраного центру, щоб уточнити наявність необхідних речей або дізнатися, в яких саме предметах зараз є найбільша потреба (номери телефонів на фото нижче).

Пункти постійно потребують поповнення запасів. Особливо цінуються:

чистий і охайний одяг та взуття;

постільна білизна, ковдри, подушки, рушники;

посуд та інші побутові речі;

засоби особистої гігієни та побутова хімія.

Усі речі мають бути у хорошому стані та придатними до подальшого використання.

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