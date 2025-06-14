Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове выдается в благотворительных хабах «Помоги ближнему», работающих при терцентрах предоставления социальных услуг, сообщает Politeka.net.
Пресс-служба городского совета раскрыла важные детали.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется в ряде пунктов поддержки. В этих пунктах все, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах — пожилые люди, лица с инвалидностью, внутренне перемещенные — могут бесплатно получить сезонную одежду и обувь для взрослых и детей.
Обращаться за гуманитарной помощью для пенсионеров в Харькове можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресам территориальных центров:
- Индустриальный: улица Двенадцатого Апреля, 10/46
- Киевский: улица Багалия, 12
- Немышлянский: б-р Богдана Хмельницкого, 10-А
- Новобаварский: улица Власенко, 14
- Основенский: улица Богдана Хмельницкого, 13
- Салтовский район: ул.
- Слободской район: пер. Решетниковский, 3
- Холодногорский район: ул. Большая Панасовская, 34-А
- Шевченковский район: просп. Победы, 77-а
Перед визитом рекомендуется позвонить в выбранный центр, чтобы уточнить наличие необходимых вещей или узнать, в каких предметах сейчас наибольшая потребность (номера телефонов на фото ниже).
Пункты постоянно нуждаются в пополнении запасов. Особенно ценятся:
- чистая и аккуратная одежда и обувь;
- постельное белье, одеяла, подушки, полотенца;
- посуда и другие бытовые принадлежности;
- средства личной гигиены и бытовая химия
Все вещи должны быть в хорошем состоянии и пригодны для дальнейшего использования.
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