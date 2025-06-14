Обращаться за гуманитарной помощью для пенсионеров в Харькове можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове выдается в благотворительных хабах «Помоги ближнему», работающих при терцентрах предоставления социальных услуг, сообщает Politeka.net.

Пресс-служба городского совета раскрыла важные детали.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется в ряде пунктов поддержки. В этих пунктах все, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах — пожилые люди, лица с инвалидностью, внутренне перемещенные — могут бесплатно получить сезонную одежду и обувь для взрослых и детей.

Обращаться за гуманитарной помощью для пенсионеров в Харькове можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресам территориальных центров:

Индустриальный: улица Двенадцатого Апреля, 10/46

улица Двенадцатого Апреля, 10/46 Киевский: улица Багалия, 12

улица Багалия, 12 Немышлянский: б-р Богдана Хмельницкого, 10-А

б-р Богдана Хмельницкого, 10-А Новобаварский: улица Власенко, 14

улица Власенко, 14 Основенский: улица Богдана Хмельницкого, 13

улица Богдана Хмельницкого, 13 Салтовский район: ул.

ул. Слободской район: пер. Решетниковский, 3

пер. Решетниковский, 3 Холодногорский район: ул. Большая Панасовская, 34-А

ул. Большая Панасовская, 34-А Шевченковский район: просп. Победы, 77-а

Перед визитом рекомендуется позвонить в выбранный центр, чтобы уточнить наличие необходимых вещей или узнать, в каких предметах сейчас наибольшая потребность (номера телефонов на фото ниже).

Пункты постоянно нуждаются в пополнении запасов. Особенно ценятся:

чистая и аккуратная одежда и обувь;

постельное белье, одеяла, подушки, полотенца;

посуда и другие бытовые принадлежности;

средства личной гигиены и бытовая химия

Все вещи должны быть в хорошем состоянии и пригодны для дальнейшего использования.

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