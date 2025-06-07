Нова система оплати за проїзд в Ужгороді стане обов’язковою для всіх.

Нова система оплати за проїзд в Ужгороді повністю запрацює з 1 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Саме з цієї дати місто офіційно переходить на безготівкову оплату у громадському транспорті. Всі пасажири, незалежно від віку чи пільгового статусу, зобов’язані будуть підтверджувати оплату або право на пільговий проїзд через валідатори.

Валідатори вже встановлені у всіх 40 комунальних автобусах «Електрон» і 27 автобусах приватних перевізників. Ще один пристрій — на стадії монтажу. Валідатори приймають банківські, транспортні картки та QR-квитки. Після прикладання на екрані з’являється підтвердження, а пристрій подає звуковий сигнал.

Для здійснення платежу за кількох пасажирів необхідно вказати кількість на екрані валідатора, а потім прикласти картку. У разі порушення процедури — наприклад, коли пільгова картка не провалідована — пасажиру може бути нараховано штраф.

Фахівці наголошують, що під час тестового періоду виявлено труднощі — не всі пасажири знайомі з новою системою, що призводить до затримок, особливо в години пік. Також варто пам’ятати, що пільгову картку не можна зчитати кілька разів поспіль — система блокує повторне прикладання.

До кінця 2025 року діятиме перехідний етап: оплатити готівкою ще можна буде у водія з видачею квитка. Але вже з 2026 року розрахунок відбуватиметься виключно у безготівковій формі. Нова система оплати за проїзд в Ужгороді стане обов’язковою для всіх.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.