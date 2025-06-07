Новая система оплаты за проезд в Ужгороде станет обязательной для всех.

Новая система оплаты за проезд в Ужгороде полностью заработает с 1 июля 2025, сообщает Politeka.

Именно с этой даты город официально переходит на безналичную оплату общественного транспорта. Все пассажиры, независимо от возраста или льготного статуса, обязаны будут подтверждать оплату или право на льготный проезд через валидаторы.

Валидаторы уже установлены во всех 40 коммунальных автобусах "Электрон" и 27 автобусах частных перевозчиков. Еще одно устройство – на стадии монтажа. Валидаторы принимают банковские, транспортные карты и QR-билеты. После приложения на экране отображается подтверждение, а устройство подает звуковой сигнал.

Для платежа за нескольких пассажиров необходимо указать количество на экране валидатора, а затем приложить карту. В случае нарушения процедуры, например, когда льготная карта не провалидирована, пассажиру может быть начислен штраф.

Специалисты отмечают, что во время тестового периода обнаружены трудности — не все пассажиры знакомы с новой системой, что приводит к задержкам, особенно в часы пик. Также следует помнить, что льготную карту нельзя считать несколько раз подряд – система блокирует повторное приложение.

До конца 2025 года будет действовать переходный этап: оплатить наличными еще можно будет у водителя с выдачей билета. Но уже с 2026 года расчет будет производиться исключительно в безналичной форме. Новая система оплаты за проезд в Ужгороде станет обязательной для всех.

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