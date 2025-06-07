Оплата проїзду в Миколаєві знову стала темою для обговорення, особливо через різницю у підходах між приватними та комунальними перевізниками.

Оплата проїзду в Миколаєві під час літніх канікул для школярів залишається безкоштовною у комунальному транспорті, але в маршрутках їздитимуть за повною ціною, повідомляє Politeka.

Як інформують у КП "Миколаївелектротранс" та "Миколаївпастранс", учні можуть безоплатно користуватися трамваями, тролейбусами та автобусами протягом усього літа. Головна умова — наявність дійсного учнівського квитка, який необхідно пред’явити контролерам.

Міський голова підтвердив, що пільга діє цілий рік, зокрема й на канікулах. Це дозволяє учням вільно пересуватися містом для дозвілля чи підготовки до навчання.

Водночас у приватному транспорті ситуація інша. Заступник начальника транспортного комплексу міськради Олег Кукса зазначив, що маршрутки, попри договори з міськрадою, не надають пільг для школярів у період канікул.

Проїздний квиток у них для учнів коштуватиме повну вартість — 15 гривень, без жодних знижок. Тобто попередня ціна в 7 гривень на час літнього відпочинку скасована.

Таке розмежування в умовах проїзду викликає занепокоєння серед батьків, адже не всі райони міста однаково охоплені комунальним транспортом. Тож мешканцям доводиться ретельно планувати маршрути своїх дітей, щоб уникнути додаткових витрат.

Оплата проїзду в Миколаєві знову стала темою для обговорення, особливо через різницю у підходах між приватними та комунальними перевізниками.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.