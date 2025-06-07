Оплата проїзду в Миколаєві під час літніх канікул для школярів залишається безкоштовною у комунальному транспорті, але в маршрутках їздитимуть за повною ціною, повідомляє Politeka.
Як інформують у КП "Миколаївелектротранс" та "Миколаївпастранс", учні можуть безоплатно користуватися трамваями, тролейбусами та автобусами протягом усього літа. Головна умова — наявність дійсного учнівського квитка, який необхідно пред’явити контролерам.
Міський голова підтвердив, що пільга діє цілий рік, зокрема й на канікулах. Це дозволяє учням вільно пересуватися містом для дозвілля чи підготовки до навчання.
Водночас у приватному транспорті ситуація інша. Заступник начальника транспортного комплексу міськради Олег Кукса зазначив, що маршрутки, попри договори з міськрадою, не надають пільг для школярів у період канікул.
Проїздний квиток у них для учнів коштуватиме повну вартість — 15 гривень, без жодних знижок. Тобто попередня ціна в 7 гривень на час літнього відпочинку скасована.
Таке розмежування в умовах проїзду викликає занепокоєння серед батьків, адже не всі райони міста однаково охоплені комунальним транспортом. Тож мешканцям доводиться ретельно планувати маршрути своїх дітей, щоб уникнути додаткових витрат.
Оплата проїзду в Миколаєві знову стала темою для обговорення, особливо через різницю у підходах між приватними та комунальними перевізниками.
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