Оплата проезда в Николаеве стала темой для обсуждения, особенно из-за разницы в подходах между частными и коммунальными перевозчиками.

Оплата проезда в Николаеве во время летних каникул для школьников остается бесплатной в коммунальном транспорте, но в маршрутках будут ездить по полной цене, сообщает Politeka.

Как информируют в КП "Николаевэлектротранс" и "Николаевпастранс", учащиеся могут безвозмездно пользоваться трамваями, троллейбусами и автобусами на протяжении всего лета.

Мэр подтвердил, что льгота действует круглый год, в том числе и на каникулах. Это позволяет учащимся свободно передвигаться по городу для досуга или подготовки к обучению.

В то же время в частном транспорте ситуация иная. Заместитель начальника транспортного комплекса горсовета Олег Кукса отметил, что маршрутки, несмотря на договоры с горсоветом, не предоставляют льготы для школьников в период каникул.

Проездной билет у них для учеников будет стоить полную стоимость — 15 гривен, без скидок. То есть предварительная цена в 7 гривен на время летнего отдыха упразднена.

Такое разграничение в условиях проезда вызывает беспокойство среди родителей, ведь не все районы города все равно охвачены коммунальным транспортом. Так что жителям приходится тщательно планировать маршруты своих детей, чтобы избежать дополнительных расходов.

Оплата проезда в Николаеве стала темой для обсуждения, особенно из-за разницы в подходах между частными и коммунальными перевозчиками.

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