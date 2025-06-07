Обмеження проїзду в Тернополі залишатиметься чинним до кінця літнього сезону, тож перевізникам слід завчасно адаптуватися до умов руху.

Обмеження проїзду в Тернополі стосується великовагового транспорту, повідомляє Politeka.

У Тернополі діятиме обмеження проїзду в спекотні дні для великовагового транспорту — заборона буде чинна з 10:00 до 22:00 за температури понад +28°C.

Йдеться про транспортні засоби, вага яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь — більше 7 тонн. Такі заходи запроваджені для збереження дорожнього покриття в літній період, повідомляє Тернопільська міська рада.

Заборона охоплює ключові вулиці міста: Степана Будного, Об’їзну, Тараса Протасевича, 15 Квітня, Микулинецьку та інші. На автошляхах уже встановлено відповідні дорожні знаки, які інформують водіїв про нововведення.

Водночас заборона не стосується спеціального транспорту: автомобілів, що перевозять небезпечні вантажі, виконують завдання із запобігання або ліквідації надзвичайних ситуацій, а також військових вантажів. Це рішення має на меті зменшити руйнування дорожньої інфраструктури, що посилюються через спеку і перевантажені автомобілі.

Водіям великовагового транспорту рекомендують враховувати нові правила під час планування маршрутів містом. Контроль за дотриманням здійснюватиметься відповідними службами.

Обмеження проїзду в Тернополі залишатиметься чинним до кінця літнього сезону, тож перевізникам слід завчасно адаптуватися до умов руху.

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