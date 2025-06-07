Ограничение проезда в Тернополе будет действовать до конца летнего сезона, поэтому перевозчикам следует заранее адаптироваться к условиям движения.

Ограничение проезда в Тернополе относится к тяжеловесному транспорту, сообщает Politeka.

В Тернополе будет действовать ограничение проезда в жаркие дни для тяжеловесного транспорта — запрет будет действовать с 10:00 до 22:00 при температуре свыше +28°C.

Речь идет о транспортных средствах, вес которых превышает 24 тонны, а нагрузка на ось больше 7 тонн. Такие мероприятия были введены для сохранения дорожного покрытия в летний период, сообщает Тернопольский городской совет.

Запрет охватывает ключевые улицы города: Степана Будного, Объездную, Тараса Протасевича, 15 Апреля, Микулинецкую и другие. На автодорогах уже установлены соответствующие дорожные знаки, информирующие водителей о нововведениях.

В то же время, запрет не касается специального транспорта: автомобилей, перевозящих опасные грузы, выполняют задачи по предотвращению или ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также военных грузов. Это решение направлено на уменьшение разрушений дорожной инфраструктуры, усиливающихся из-за жары и перегруженных автомобилей.

Водителям тяжеловесного транспорта рекомендуют учитывать новые правила при планировании маршрутов по городу. Контроль соблюдения будет осуществляться соответствующими службами.

Ограничение проезда в Тернополе будет действовать до конца летнего сезона, поэтому перевозчикам следует заранее адаптироваться к условиям движения.

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