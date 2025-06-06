Відключення води у Харкові у будинку є частиною системної роботи комунальних служб, спрямованої на підтримання надійності водопостачання у місті.

Відключення води у Харкові відбулося 5 червня і триватиме по 13 число, повідомляє Politeka.

Торкнеться воно будинку №19 на вулиці Ковтуна, під’їзд 1 (2).

Причиною тимчасового припинення подачі став дефект у квартирі №73, через який було відключено стояк, що постачає гарячу воду в квартири 48, 53, 58, 63, 68, 73, 78, 83 та 88. Роботи проводяться з 20:00 5 червня і триватимуть до 20:00 13 червня.

Виконавцем ремонтних робіт є комунальне підприємство "Харківські теплові мережі" (КП "ХТМ"). Фахівці підприємства працюють над усуненням дефекту, щоб відновити стабільне і безпечне гаряче водопостачання мешканцям будинку.

Мешканців просять враховувати тимчасові незручності, пов’язані відключення води у Харкові, і рекомендують обмежити її використання на період проведення ремонту. КП "ХТМ" нагадує про важливість забезпечення доступу до помешкань для проведення оглядів і ремонтів систем гарячого водопостачання.

Такі планові роботи є необхідними для підтримання безперебійного функціонування комунальних мереж міста і забезпечення якісного сервісу для населення. Адміністрація просить харків’ян із розумінням поставитися до тимчасових відключень води і слідкувати за офіційними повідомленнями про завершення робіт.

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