Отключение воды в Харькове дома является частью системной работы коммунальных служб, направленной на поддержание надежности водоснабжения в городе.

Отключение воды в Харькове произошло 5 июня и продлится по 13 число, сообщает Politeka.

Коснется оно дома №19 на улице Ковтуна, подъезд 1(2).

Причиной временного прекращения подачи стал дефект в квартире №73, из-за которого был отключен стояк, поставляющий горячую воду в квартиры 48, 53, 58, 63, 68, 73, 78, 83 и 88. Работы проводятся с 20:00 5 июня и будут продолжаться.

Исполнителем ремонтных работ является коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" (КП "ХТМ"). Специалисты предприятия работают над устранением дефекта, чтобы восстановить стабильное и безопасное горячее водоснабжение жильцам дома.

Жителей просят учитывать временные неудобства, связанные с отключением воды в Харькове, и рекомендуют ограничить ее использование на период проведения ремонту. КП "ХТМ" напоминает о важности обеспечения доступа к помещениям для проведения осмотров и ремонтов систем горячего водоснабжения.

Такие плановые работы необходимы для поддержания бесперебойного функционирования коммунальных сетей города и обеспечения качественного сервиса для населения. Администрация просит харьковчан с пониманием отнестись к временным отключениям воды и следить за официальными сообщениями о завершении работ.

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