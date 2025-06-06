Відключення світла в Харкові, викликане аварійними роботами, підкреслює важливість регулярного технічного обслуговування і модернізації електричних мереж.

Відключення світла в Харкові сталося через аварійні роботи, які проводить АТ «Харківобленерго», повідомляє Politeka.

За інформацією компанії, аварійне відключення торкнулося провулку Карнакова, будинку №2. Роботи розпочалися 6 червня 2025 року о 13:10 та були заплановані до 13:24 7 числа.

АТ «Харківобленерго» повідомляє, що такі аварійні роботи необхідні для усунення несправностей у мережі, що виникли раптово і могли призвести до більш серйозних наслідків для стабільності електропостачання у районі. Фахівці оперативно реагують на подібні випадки, щоб мінімізувати незручності для мешканців.

Відключення світла в Харкові, викликане аварійними роботами, підкреслює важливість регулярного технічного обслуговування і модернізації електричних мереж.

Місцева енергокомпанія просить жителів із розумінням ставитися до тимчасових перебоїв та дотримуватися заходів безпеки під час відсутності електропостачання. Відновлення світла відбувається одразу після завершення необхідного ремонту.

АТ «Харківобленерго» радить мешканцям планувати використання електроприладів з урахуванням такої ситуації і слідкувати за офіційними повідомленнями компанії для отримання актуальної інформації про стан електропостачання у Харкові.

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