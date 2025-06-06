Отключение света в Харькове произошло из-за аварийных работ, проводимых АО «Харьковоблэнерго», сообщает Politeka.

По информации компании, аварийное отключение коснулось переулка Карнакова, дома №2. Работы начались 6 июня 2025 в 13:10 и были запланированы до 13:24 7 числа.

АО «Харьковоблэнерго» сообщает, что такие аварийные работы необходимы для устранения неисправностей в сети, которые возникли внезапно и могли привести к более серьезным последствиям для стабильности электроснабжения в районе. Специалисты оперативно реагируют на подобные случаи, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей.

Отключение света в Харькове, вызванное аварийными работами, подчеркивает важность регулярного технического обслуживания и модернизации электрических сетей.

Местная энергокомпания просит жителей с пониманием относиться к временным перебоям и соблюдать меры безопасности в отсутствие электроснабжения. Восстановление света происходит сразу после завершения требуемого ремонта.

АО «Харьковоблэнерго» советует жителям планировать использование электроприборов с учетом такой ситуации и следить за официальными сообщениями компании для получения актуальной информации о состоянии электроснабжения в Харькове.

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