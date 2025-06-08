Відключення газу в Дніпрі на тиждень 9-15 червня спрямовані на забезпечення безпеки та надійності газопостачання у місті.

Відключення газу в Дніпрі на тиждень 9-15 червня зачепить кілька будинків у різних районах міста через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба компанії «Газмережі». Так, 10.06 фахівці Дніпровської філії ТОВ «Газмережі» тимчасово припинять подачу блакитного палива на провулку Шевченка, 4, а також у садівничому товаристві «Шиянка» за адресами 13, 19, 26-28, 32, 65, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 108, 109, 112, 123, 126, 127, 129, 130, 137, 138, 143. Наступного дня, 11 червня, без послуг залишаться мешканці вул. Вознесенської, 50.

Відновлення газопостачання відбудеться одразу після завершення всіх необхідних технічних робіт. Для цього компанія закликає мешканців надати доступ до своїх помешкань, які підключені до блакитного палива, адже подача газу без попередньої перевірки герметичності обладнання заборонена.

Це регламентовано правилами технічної експлуатації систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики України №402 від 21 жовтня 2024 року.

Відключення газу в Дніпрі на тиждень 9-15 червня спрямовані на забезпечення безпеки та надійності газопостачання у місті. Мешканцям рекомендують заздалегідь планувати користування приладами і слідкувати за оновленнями від компанії для уникнення незручностей.

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