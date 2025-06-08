Отключение газа в Днепре на неделю 9-15 июня направлено на обеспечение безопасности и надежности газоснабжения в городе.

Отключение газа в Днепре на неделю 9-15 июня заденет несколько домов в разных районах города из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба компании «Газсети». Так, 10.06 специалисты Днепровского филиала ООО «Газсети» временно прекратят подачу голубого топлива на переулке Шевченко, 4, а также в садоводческом обществе «Шиянка» по адресам 13, 19, 5, 26, 26 77, 84, 91, 99, 108, 109, 112, 123, 126, 127, 129, 130, 137, 138, 143. На следующий день, 11 июня, без услуг останутся жители ул.

Возобновление газоснабжения произойдет сразу после завершения всех необходимых технических работ. Для этого компания призывает жителей предоставить доступ к своим помещениям, подключенным к голубому топливу, ведь подача газа без предварительной проверки герметичности оборудования запрещена.

Это регламентировано правилами технической эксплуатации систем газоснабжения, утвержденными приказом Министерства энергетики №402 от 21 октября 2024 года.

Отключение газа в Днепре на неделю 9-15 июня направлено на обеспечение безопасности и надежности газоснабжения в городе. Жителям рекомендуют заранее планировать использование приборов и следить за обновлениями от компании во избежание неудобств.

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