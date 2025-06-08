Відключення світла на тиждень 9-15 червня є плановими заходами для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям.

Відключення світла на тиждень 9-15 червня 2025 року торкнеться кількох областей України, повідомляє Politeka.

У межах Чорноморської міської територіальної громади Одеської області планові профілактичні роботи призведуть до тимчасового припинення електропостачання у Чорноморську, Олександрівці та Бурлачій Балці з 20:00 9 червня до 8:00 10 червня. Відключення зачеплять вулиці 9 Мікрорайон, 1-го Травня, Бугово, Вишневу, Данченка, Захисників України, Одеську та інші.

У Полтавській області, зокрема у селах Білецьківка, Бурти, Маламівка, Підгірне, Майбородівка, а також у Кременчуці, 9 червня світло не буде орієнтовно з 08:00 до 17:00. Наступного дня відключення відбудуться у смт Чутове, Скороходове, місті Кременчук та ряді сіл. Це пов’язано з капітальним ремонтом та технічним обслуговуванням електромереж.

Дніпропетровська область також очікує відсутність постачання у містах Дніпро, Самарівський район і Павлоград. 9 числа з 08:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє на низці вулиць, серед яких Мечникова, Пирогова, Веселки, Данила Самойловича та інші. У селі Зарічне та Павлограді роботи триватимуть до 18:00.

Відключення світла на тиждень 9-15 червня є плановими заходами для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям. Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, контролювати оновлення інформації через офіційні канали енергокомпаній і планувати використання електроприладів.

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