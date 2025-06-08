Отключение света на неделю 9-15 июня 2025 года коснется нескольких областей Украины, сообщает Politeka.

В рамках Черноморского городского территориального общества Одесской области плановые профилактические работы приведут к временному прекращению электроснабжения в Черноморске, Александровке и Бурлачей Балке с 20:00 9 июня до 8:00 10 июня. Отключение затронут улицы 9 Микрорайон, 1 Мая, Бугово, Вишневую, Данченко, Защитников Украины, Одесскую и другие.

В Полтавской области, в частности, в селах Белецковка, Бурты, Маламовка, Подгорное, Майбородовка, а также в Кременчуге, 9 июня свет не будет ориентировочно с 08:00 до 17:00. На следующий день отключения состоятся в пгт Чутово, Скороходово, городе Кременчуг и ряде сел. Это связано с капитальным ремонтом и техническим обслуживанием электросетей.

Днепропетровская область также ожидает отсутствия поставок в городах Днепр, Самаровский район и Павлоград. 9 числа с 08:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать на ряде улиц, среди которых Мечникова, Пирогова, Радуги, Даниила Самойловича и другие. В селе Заречное и Павлограде работы продлятся до 18:00.

Отключение света на неделю 9-15 июня является плановыми мерами по повышению надежности электроснабжения и предотвращению аварийных ситуаций. Жителям советуют заранее подготовиться к временным неудобствам, контролировать обновление информации через официальные каналы энергокомпаний и планировать использование электроприборов.

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