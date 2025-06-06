Відключення світла в Миколаївській області 7 червня є плановим і необхідним для безпечного виконання технічних заходів.

АТ «Миколаївобленерго» повідомляє про відключення світла в Миколаївській області у зв’язку з проведенням капітальних ремонтів на електромережах, передає Politeka.

Роботи триватимуть 07 червня 2025 року з 00:01 до 06:00 і охоплять значну кількість вулиць та провулків у місті Первомайськ, а також в селах Синюхин Брід і Болеславчик.

У місті Первомайськ знеструмленими будуть, зокрема, вулиці Київська, Героїв Чорнобиля, Вознесенська, Дружби, П. Дяченка, Вузькоколійна, Зелена, Пояркова, Варварівська, Р. Шухевича, Чумацький шлях, Степова, Підгороднянське шосе та інші.

Під знеструмлення також потрапляють численні провулки: Мисливський, Зоряний, Балтійський, Дніпрової Чайки, Княжий, Каспійський, Поштовий, Травневий, Чистий та інші.

Роботи охоплюють і села: вулиця Центральна в Болеславчику та вулиця Степова в Синюхому Броді також залишаться без електроенергії.

Повторимо, відключення світла в Миколаївській області 7 червня є плановим і необхідним для безпечного виконання технічних заходів. Енергетики закликають мешканців поставитися з розумінням до ситуації й за можливості заздалегідь підготуватись.

Мешканців просять заздалегідь подбати про запас необхідних ресурсів і дотримуватись правил електробезпеки під час тимчасових відключень.

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