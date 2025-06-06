Отключение света в Николаевской области 7 июня плановое и необходимое для безопасного выполнения технических мероприятий.

АО "Николаевоблэнерго" сообщает об отключении света в Николаевской области в связи с проведением капитальных ремонтов на электросетях, передает Politeka.

Работы продлятся 07 июня 2025 года с 00:01 до 06:00 и охватят значительное количество улиц и переулков в городе Первомайск, а также в селах Синюхин Брид и Болеславчик.

В городе Первомайск будут обесточены, в частности, улицы Киевская, Героев Чернобыля, Вознесенская, Дружбы, П. Дяченко, Узкоколейная, Зеленая, Пояркова, Варваровская, Р. Шухевича, Млечный путь, Степная, Подгороднянское шоссе и другие.

Под обесточивание также попадают многочисленные переулки: Охотничий, Звездный, Балтийский, Днепровой Чайки, Княжеский, Каспийский, Почтовый, Майский, Чистый и другие.

Работы охватывают и села: Центральная улица в Болеславчике и улица Степная в Синюхом Броде также останутся без электроэнергии.

Повторим, отключение света в Николаевской области 7 июня является плановым и необходимым для безопасного выполнения технических мероприятий. Энергетики призывают жителей отнестись с пониманием к ситуации и при возможности заранее подготовиться.

Жителей просят заранее позаботиться о запасе необходимых ресурсов и соблюдать правила электробезопасности во время временных отключений.

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