Відключення світла на тиждень 9-15 червня в Дніпропетровській області необхідні для підтримки надійності електропостачання.

Відключення світла на тиждень 9-15 червня в Дніпропетровській області торкнуться міста Дніпро, Самарівського району та Павлограду, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

9 червня з 08:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово припинене за адресами в м. Дніпро: вул. Мечникова (10, 13), Оздоровча (1-7, 9А, 12, 12А, 18, 20), Левка Мацієвича (4, 5, 7), Пирогова (1-7, 9-13, 16-22 парні, 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51, 59), Бутакова (2, 3, 6, 12, 17А, 21), Веселки (1, 36, 36А, 40).

Також: Данила Самойловича (3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 23, 24, 26, 27, 32, 36, 40, 42, 48, 54, 58), Дивізіонна (92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 непарні, 157), Павлова (1, 4, 12), Солом’янська (92), пров. В’ячеслава Тютіна (19, 21), Робоча (93А), проспект Олександра Поля (82Д, 92, 92А, 92Г, 94, 94А, 94Б, 94Г, 96, 96А, 96Б, 96В, 96Г) та Робоча (152-160 парні).

У Самарівському районі у селі Зарічне 9 числа з 08:00 до 18:00 буде відсутнє електропостачання на вул. Буркіна, 2.

У місті Павлоград 9 червня з 08:00 до 18:00 роботи зачеплять вул. Віталія Шкуренка, 3А; Поштова, 2-28 (парні); Сергія Корольова, 8 і 12; мікрорайон ПМЗ.

10 числа роботи продовжаться у цих самих населених пунктах з 08:00 до 18:00. У Дніпрі це вул. Братів Горобців, Павла Чубинського, Незалежності, Богдана Хмельницького, Олександра Поля; у селі Зарічне — вул. Буркіна, Мережева; у Павлограді — вул. Калинова та Нова.

11 числа відключення світла на тиждень 9-15 червня в Дніпропетровській області торкнуться вулиць Бориса Мозолевського, Козака Мамая, Мирослава Скорика, Ігоря Ветрогонова, Моцарта, Олександри Риндовської, Самотканської, Сурської, Фредеріка Шопена у Дніпрі; вул. Молодіжна в Зарічному; та Дніпровської і Нової у Павлограді.

Адміністрації просять мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключень.

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