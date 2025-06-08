Отключение света в неделю 9-15 июня в Днепропетровской области необходимы для поддержания надежности электроснабжения.

Отключение света на неделю 9-15 июня в Днепропетровской области коснутся города Днепра, Самаровского района и Павлограда, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

9 июня с 08:00 до 17:00 электроснабжение будет временно прекращено по адресам г. Днепра: ул. Мечникова (10, 13), Оздоровительная (1-7, 9А, 12, 12А, 18, 20), Левка Мациевича (4, 5, 7), Пирогова (1-7, 9-13, 16-22 парни, 23, 25-25, 5 59), Бутакова (2, 3, 6, 12, 17А, 21), Радуги (1, 36, 36А, 40).

Также: Даниила Самойловича (3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 23, 24, 26, 27, 32, 36, 40, 42, 48, 54, 58), Дивизионная (92, 101, 01 118, 122, 126, 130, 133-149 нечетные, 157), Павлова (1, 4, 12), Соломенская (92), пер. Вячеслава Тютина (19, 21), Рабочая (93А), проспект Александра Поля (82Д, 92, 92А, 92Г, 94, 94А, 94Б, 94Г, 96, 96А, 96Б, 96В, 96Г5) и Роб.

В Самаровском районе в селе Заречное 9 числа с 08:00 до 18:00 отсутствует электроснабжение на ул. Буркина, 2.

В городе Павлоград 9 июня с 08:00 до 18:00 работы коснутся ул. Виталия Шкуренко, 3А; Почтовая, 2-28 (парные); Сергея Королева, 8 и 12; микрорайон ПМЖ.

10 числа работы продолжатся в этих же населенных пунктах с 08:00 до 18:00. В Днепре это ул. Братьев Воробьев, Павла Чубинского, Независимости, Богдана Хмельницкого, Александра Поля; в селе Заречное – ул. Буркина, Сетево; в Павлограде – ул. Калиновая и Новая.

11 числа отключения света в неделю 9-15 июня в Днепропетровской области коснутся улиц Бориса Мозолевского, Казака Мамая, Мирослава Скорика, Игоря Ветрогонова, Моцарта, Александры Рындовской, Самотканской, Сурской, Фредерика Шопена в Днепре; ул. Молодежная в Заречном; и Днепровской и Новой в Павлограде

Администрации просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее подготовиться к отключениям.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.