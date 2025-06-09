Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях набрало чинності у червні 2025 року, повідомляє Politeka.

В Ізмаїлі тарифи на водопостачання зросли на 24,7% — до 34,3 гривні за кубометр, а на водовідведення — на 26,6%, до 42,3 гривні. Для багатоповерхівок ціни збільшились до 35,1 та 42,9 гривні відповідно. Тарифне збільшення пояснюють зростанням витрат на електроенергію та оплату праці.

У Запорізькій області з 1 серпня подорожчали вода та водовідведення: абоненти КП «Облводоканал» платитимуть 39,45 грн/м³ за воду і 37,68 грн/м³ за стоки. Вартість для підприємств становитиме 21,79 грн/м³. Навіть до підвищення ціни в регіоні були одними з найвищих в Україні.

У Тернівці Дніпропетровської області підвищили розцінки на вивіз сміття — до 422,22 грн за кубометр твердих відходів і 542,58 за великогабаритні. Щомісячна плата на людину зросте до 28,60 гривень через подорожчання пального, послуг полігону та прожиткового мінімуму.

Підвищення тарифів на комунальні послуги пов’язане із загальноукраїнською тенденцією: з квітня 2024 по квітень 2025 року ціни зросли в середньому на 20,1%, найбільше — електроенергія (+63,6%). Водночас тарифи на газ і опалення залишилися стабільними.

Нові ціни викликали занепокоєння у мешканців, оскільки значно впливають на сімейні бюджети, особливо у прифронтових і малозабезпечених громадах.

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