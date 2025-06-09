Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях вступило в силу в июне 2025 года, сообщает Politeka.

В Измаиле тарифы на водоснабжение выросли на 24,7% - до 34,3 гривны за кубометр, а на водоотвод - на 26,6%, до 42,3 гривны. Для многоэтажек цены увеличились до 35,1 и 42,9 гривен соответственно. Тарифное увеличение объясняют ростом затрат на электроэнергию и оплату труда.

В Запорожской области с 1 августа подорожали вода и водоотвод: абоненты КП «Облводоканал» будут платить 39,45 грн/м³ за воду и 37,68 грн/м³ за стоки. Стоимость для предприятий составит 21,79 грн/м³. Даже до повышения цены в регионе были одними из самых высоких в Украине.

В Терновке Днепропетровской области повысили расценки на вывоз мусора – до 422,22 грн за кубометр твердых отходов и 542,58 за крупногабаритные. Ежемесячная плата на человека вырастет до 28,60 гривен из-за подорожания горючего, услуг полигона и прожиточного минимума.

Повышение тарифов на коммунальные услуги связано с общеукраинской тенденцией: с апреля 2024 по апрель 2025 цены выросли в среднем на 20,1%, больше всего — электроэнергия (+63,6%). В то же время тарифы на газ и отопление остались стабильными.

Новые цены вызвали беспокойство у жителей, поскольку оказывают значительное влияние на семейные бюджеты, особенно в прифронтовых и малообеспеченных общинах.

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