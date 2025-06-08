Місцевих мешканців попередили про тимчасові незручності через відключення води на тиждень з 9 по 15 червня у Хмельницькому.

Відключення води на тиждень з 9 по 15 червня у Хмельницькому зачепить значну частину міста і стосуватиметься гарячого водопостачання, повідомляє Politeka.

Відключення води на тиждень з 9 по 15 червня у Хмельницькому пов’язане із зупинкою низки центральних теплових пунктів. Гарячого душу тимчасово не буде на десятках вулиць.

Це стосується жителів вулиць Майборського, Героїв АТО, Довженка, Кам’янецької, Спортивної, Пілотської, Подільської, Проскурівського Підпілля та Завадського. Обмеження триватимуть щонайменше 14 днів.

Ремонтні роботи офіційно стартують 10 числа і триватимуть до 24- го. Відключення води на тиждень з 9 по 15 червня у Хмельницькому, як пояснюють фахівці, відбудуться в рамках щорічного технічного обслуговування обладнання.

Міська влада звернулася до жителів із проханням запастися терпінням. Такі профілактичні зупинки хоч і незручні, але необхідні. Бо чим якісніше проведуть роботи зараз, тим менше буде аварій у мороз.

Із повним переліком адрес можна ознайомитися на офіційному сайті контакт-центру обласного центру 1580. Комунальники перепрошують за незручності та обіцяють якісно виконати заходи з перевірки мереж.

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