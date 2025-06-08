Местных жителей предупредили о временных неудобствах из-за отключения воды на неделю с 9 по 15 июня в Хмельницком.

Отключение воды на неделю с 9 по 15 июня в Хмельницком коснется значительной части города и будет касаться горячего водоснабжения, сообщает Politeka.

Отключение воды в неделю с 9 по 15 июня в Хмельницком связано с остановкой ряда центральных тепловых пунктов. Горячего душа временно не будет на десятках улиц.

Это касается жителей улиц Майборского, Героев АТО, Довженко, Каменецкой, Спортивной, Пилотской, Подольской, Проскуровского Подполья и Завадского. Ограничения будут продолжаться не менее 14 дней.

Ремонтные работы официально стартуют 10 числа и продлятся до 24-го. Отключения воды на неделю с 9 по 15 июня в Хмельницком, как объясняют специалисты, состоятся в рамках ежегодного технического обслуживания оборудования.

Городские власти обратились к жителям с просьбой запастись терпением. Такие профилактические остановки хоть и неудобны, но необходимы. Чем качественнее проведут работы сейчас, тем меньше будет аварий в мороз.

С полным перечнем адресов можно ознакомиться на официальном сайте контакт-центра областного центра 1580. Коммунальщики извиняются за неудобства и обещают качественно выполнить мероприятия по проверке сетей.

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