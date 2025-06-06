Підвищення тарифів на газ у червні торкнеться лише додаткових витрат, а не вартості самого ресурсу, повідомляє Politeka.

Йдеться не про зміну ціни а про впровадження нових додаткових платежів. Зокрема, з’явиться окрема квитанція для сплати за технічне обслуговування газового обладнання,

Як пояснюють у київській філії АТ «Газорозподільні мережі України», новація пов’язана з необхідністю періодичних техоглядів. Їх здійснюватимуть залежно від віку житлового фонду: у старих будинках перевірки проводитимуться кожні три роки, у нових – раз на п’ять.

Вартість обслуговування варіюється в межах від 100 до 900 гривень, залежно від довжини газопроводу, кількості з’єднань та наявності арматури. Остаточну суму ділитимуть між усіма мешканцями, тому внесок для кожного буде індивідуальним.

газова плита

Попри нововведення, у НАК «Нафтогаз України» заспокоюють споживачів: фіксований тариф на газ залишається без змін — 7,96 грн за кубометр. Він діятиме до завершення воєнного стану і ще пів року після його завершення.

Отже, підвищення тарифів на газ у червні не торкнеться основної ціни ресурсу, а стосуватиметься виключно обслуговування мереж. Це дозволить уникнути різкого зростання суми в платіжках. Українцям радять уважно стежити за інформацією від місцевих газовиків, щоб вчасно сплатити й уникнути непорозумінь.

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