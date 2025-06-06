Підвищення тарифів на газ у червні не торкнеться основної ціни ресурсу, однак платити все одно доведеться більше.

Підвищення тарифів на газ у червні торкнеться лише додаткових витрат, а не вартості самого ресурсу, повідомляє Politeka.

Йдеться не про зміну ціни а про впровадження нових додаткових платежів. Зокрема, з’явиться окрема квитанція для сплати за технічне обслуговування газового обладнання,

Як пояснюють у київській філії АТ «Газорозподільні мережі України», новація пов’язана з необхідністю періодичних техоглядів. Їх здійснюватимуть залежно від віку житлового фонду: у старих будинках перевірки проводитимуться кожні три роки, у нових – раз на п’ять.

Вартість обслуговування варіюється в межах від 100 до 900 гривень, залежно від довжини газопроводу, кількості з’єднань та наявності арматури. Остаточну суму ділитимуть між усіма мешканцями, тому внесок для кожного буде індивідуальним.

Попри нововведення, у НАК «Нафтогаз України» заспокоюють споживачів: фіксований тариф на газ залишається без змін — 7,96 грн за кубометр. Він діятиме до завершення воєнного стану і ще пів року після його завершення.

Отже, підвищення тарифів на газ у червні не торкнеться основної ціни ресурсу, а стосуватиметься виключно обслуговування мереж. Це дозволить уникнути різкого зростання суми в платіжках. Українцям радять уважно стежити за інформацією від місцевих газовиків, щоб вчасно сплатити й уникнути непорозумінь.

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