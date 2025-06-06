Повышение тарифов на газ в июне не затронет основную цену ресурса, однако платить все равно придется больше.

Повышение тарифов на газ в июне коснется только дополнительных расходов, а не стоимости самого ресурса, сообщает Politeka.

Речь идет не об изменении цены, а о внедрении новых дополнительных платежей. В частности, появится отдельная квитанция для оплаты технического обслуживания газового оборудования,

Как объясняют в киевском филиале АО «Газораспределительные сети Украины», новация связана с необходимостью периодических техосмотров. Их будут осуществлять в зависимости от возраста жилищного фонда: в старых домах проверки будут проводиться каждые три года, в новых – раз в пять.

Стоимость обслуживания варьируется в пределах от 100 до 900 гривен, в зависимости от длины газопровода, количества соединений и наличия арматуры.

Несмотря на нововведения, в НАК «Нефтегаз Украины» успокаивают потребителей: фиксированный тариф на газ остается без изменений – 7,96 грн за кубометр. Он будет действовать до завершения военного положения и еще полгода после его завершения.

Следовательно, повышение тарифов на газ в июне не коснется основной цены ресурса, а касается исключительно обслуживания сетей. Это позволит избежать резкого роста суммы в платежках. Украинцам советуют внимательно следить за информацией от местных газовщиков, чтобы своевременно оплатить и избежать недоразумений.

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