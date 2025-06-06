Прогноз погоди в Харкові допоможе жителям краще планувати свої справи та відпочинок на найближчі дні.

Прогноз погоди в Харкові на вихідні, 7 та 8 червня, передбачає зміни в температурі та умовах, повідомляє Politeka.

У суботу, 7 червня, температура коливатиметься від +20°C у ранкові години до +33°C вдень. Спочатку небо буде ясним, але вже ближче до полудня з’являться хмари, хоча опади не очікуються. Вологість повітря знизиться з 82% вночі до приблизно 40% вдень. Вітер буде слабким, зі швидкістю 2-3,8 м/с, а атмосферний тиск утримається на рівні 750 мм рт. ст.

Народні прикмети цього дня пов’язують із початком “медяних рос”, що можуть зашкодити рослинам. Також спостереження за цвітом горобини допомагають передбачити врожайність.

У неділю, 8 червня, прогноз погоди в Харкові обіцяє теплий і ясний день з максимальною температурою до +35°C. Вночіне опуститься нижче +22°C. Вологість вдень знизиться до 26%, вітер буде слабким, 1,4–3,8 м/с. Опадів не передбачається.

Народні спостереження цього дня звертають увагу на кількість комарів, що може передбачити теплу, але дощову атмосферу наприкінці місяця.

Отже, харків’яни можуть планувати вихідні на свіжому повітрі, враховуючи короткочасну зміну хмарності в суботу.

Отже, прогноз погоди в Харкові допомагає жителям краще планувати свої справи та відпочинок на найближчі дні.

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