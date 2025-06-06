Прогноз погоды в Харькове поможет жителям лучше планировать свои дела и отдых на ближайшие дни.

Прогноз погоды в Харькове на выходные, 7 и 8 июня предполагает изменения в температуре и условиях, сообщает Politeka.

В субботу, 7 июня, температура будет колебаться от +20°C в утренние часы до +33°C днем. Поначалу небо будет ясным, но уже ближе к полудню появятся облака, хотя осадки не ожидаются. Влажность воздуха снизится с 82% ночью до 40% днем. Ветер будет слабым со скоростью 2-3,8 м/с, а атмосферное давление удержится на уровне 750 мм рт. ст.

Народные приметы в этот день связывают с началом "медовых рос", которые могут повредить растениям. Также наблюдение за цветом рябины помогают предсказать урожайность.

В воскресенье, 8 июня прогноз погоды в Харькове обещает теплый и ясный день с максимальной температурой до +35°C. Ночью не опустится ниже +22°C. Влажность днем ​​снизится до 26%, ветер будет слабым, 1,4–3,8 м/с. Осадков не предполагается.

Народные наблюдения в этот день обращают внимание на количество комаров, что может предсказать теплую, но дождливую атмосферу в конце месяца.

Следовательно, харьковчане могут планировать выходные на свежем воздухе, учитывая кратковременное изменение облачности в субботу.

Следовательно, прогноз погоды в Харькове помогает жителям лучше планировать свои дела и отдых на ближайшие дни.

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