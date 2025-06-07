"Укрзалізниця" час від часу вносить корективи у роботу залізниці, цього разу з'явився новий графік поїздів у Дніпрі.

Новий графік поїздів у Дніпрі передбачає запуск спеціального пасажирського складу, який курсуватиме між Києвом та нашим облцентром, повідомляє Politeka.

Новий графік поїздів у Дніпрі включає маршрут, що об'єднає два великі міста. Це буде тимчасовий рейс: виїзди заплановані лише на 6, 8 та 13 червня. Продаж квитків уже стартував, і, наприклад, у вагоні люкс на 13 червня з Києва доведеться викласти трохи більше двох тисяч гривень.

№ 220/219 запровадили спеціально до пікових дат, коли попит на напрям зростає. У складі передбачені купейні вагони, сидячі місця, а також СВ для тих, хто цінує комфорт під час дороги.

Відправлення зі столиці відбудеться о 13:25, а до кінцевої пасажири прибудуть о 20:32. У зворотному напрямку люди вирушатимуть 6 та 8 червня о 08:23, а 13 числа трохи пізніше — о 08:36. Залежно від дати, прибуття до столиці буде о 16:17 або о 15:31.

Новий графік поїздів у Дніпрі передбачає, що квитки на № 220/219 можна вже придбати у зручний для себе спосіб: на офіційному сайті компанії, у застосунку, або ж у касах вокзалів.

До того ж, компанія повідомила про оновлення рухомого складу. В Україні запустять модернізований електропоїзд ЕР9М, який тепер має розетки, світлодіодне освітлення і навіть пандуси.

Він працюватиме на регіональному маршруті Фастів – Конотоп, що суттєво полегшить дорогу до роботи чи навчання мешканцям прилеглих районів.

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