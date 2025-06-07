"Укрзализныця" время от времени вносит коррективы в работу железной дороги, на этот раз появился новый график поездов в Днепре.

Новый график поездов в Днепре предусматривает запуск специального пассажирского состава, курсирующего между Киевом и нашим облцентром, сообщает Politeka.

Новый график поездов в Днепре включает маршрут, объединяющий два больших города. Это будет временный рейс: выезды запланированы только на 6, 8 и 13 июня. Продажа билетов уже стартовала, и, например, в вагоне люкс на 13 июня из Киева придется выложить чуть более двух тысяч гривен.

№ 220/219 ввели специально в пиковые даты, когда спрос на направление растет. В составе предусмотрены купейные вагоны, сидячие места, а также СО для тех, кто ценит комфорт во время дороги.

Отправление из столицы состоится в 13:25, а в конечную пассажиры прибудут в 20:32. В обратном направлении люди будут отправляться 6 и 8 июня в 08:23, а 13 числа чуть позже - в 08:36. В зависимости от даты прибытие в столицу будет в 16:17 или в 15:31.

Новый график поездов в Днепре предусматривает, что билеты на № 220/219 можно уже приобрести удобным для себя способом: на официальном сайте компании, в приложении, или же в кассах вокзалов.

К тому же компания сообщила об обновлении подвижного состава. В Украине запустят модернизированный электропоезд ЕР9М, теперь имеющий розетки, светодиодное освещение и даже пандусы.

Он будет работать на региональном маршруте Фастов – Конотоп, что существенно облегчит путь к работе или обучению жителям близлежащих районов.

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