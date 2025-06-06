Подати заяву на cубсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області за спрощеним механізмом можна кількома зручними способами.

Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області продовжать призначатись для українців. проте частині громадян доведеться подати нові заяви, повідомляє Politeka.net.

Після індексації пенсій навесні 2025 року частина українців втратила право на пільги. Однак для багатьох із них зберігається можливість перейти на систему житлових субсидій.

Оформлення можливо за спрощеною процедурою, що значно полегшує процес подання документів.

Заявнику не потрібно самостійно збирати довідки чи заповнювати декларації. Достатньо подати звернення — усі необхідні документи фахівці Пенсійного фонду сформують самостійно, використовуючи дані з офіційних державних реєстрів.

Подати заяву на cубсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області за спрощеним механізмом можна кількома зручними способами:

особисто або поштою до одного з відділень Пенсійного фонду;

онлайн через портал електронних послуг у розділі «Заява на житлову субсидію чи пільгу» або через мобільний застосунок ПФУ;

на порталі державних послуг «Дія», обравши відповідний розділ;

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених представників органів місцевого самоврядування.

Більшість тих, хто вже отримував cубсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області під час опалювального сезону, матимуть її автоматичне продовження на літній період, якщо у складі сім’ї або в матеріальному становищі не сталося змін.

У разі змін про це необхідно повідомити Пенсійний фонд. Це стосується наступних ситуацій:

ви орендуєте житло та оплачуєте комунальні послуги самостійно;

коли у вашій сім’ї є внутрішньо переміщені особи;

фактично у помешканні проживає менше осіб, ніж зареєстровано;

коли ви плануєте отримати субсидію на придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива;

якщо субсидія на опалювальний сезон була призначена, але її розмір становив нуль гривень.

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