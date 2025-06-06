Подать заявление на cубсидии для пенсионеров в Днепропетровской области по упрощенному механизму можно несколькими удобными способами.

Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области продолжат назначаться украинцам. однако, части граждан придется подать новые заявления, сообщает Politeka.net.

После индексации пенсий весной 2025 часть украинцев потеряла право на льготы. Однако многие из них сохраняют возможность перейти на систему жилищных субсидий.

Оформление возможно по упрощенной процедуре, что значительно облегчает процесс подачи документов.

Заявитель не должен самостоятельно собирать справки или заполнять декларации. Достаточно подать обращение: все необходимые документы специалисты Пенсионного фонда сформируют самостоятельно, используя данные из официальных государственных реестров.

Подать заявление на субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области по упрощенному механизму можно несколькими удобными способами:

лично или по почте в одно из отделений Пенсионного фонда;

онлайн через портал электронных услуг или через мобильное приложение ПФУ;

на портале государственных услуг «Действие», выбрав соответствующий раздел;

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

через уполномоченных представителей органов местного самоуправления.

Большинство тех, кто уже получал субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области во время отопительного сезона, будут иметь ее автоматическое продление на летний период, если в составе семьи или в материальном положении не произошло изменений.

В случае изменений об этом необходимо уведомить Пенсионный фонд. Это касается следующих ситуаций:

вы арендуете жилье и оплачиваете коммунальные услуги самостоятельно;

когда в вашей семье есть внутренне перемещенные лица;

фактически в доме проживает меньше лиц, чем зарегистрировано;

когда вы планируете получить ее на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;

если льгота на отопительный сезон была назначена, но ее размер составлял ноль гривен.

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