У Харкові суд розглянув справу, що стосується повернення виплаченої пенсії до Пенсійного фонду, рішення суддей було неочікуваним.

Пенсія у Харкові викликала юридичний спір між громадянином і державною установою, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Немишлянського районного суду, чоловік, який отримував пенсію у Харкові, опинився в центрі конфлікту після скасування інвалідності. Пенсійний фонд вважав, що він має повернути 47 376 гривень, виплачених нібито помилково за пів року.

За матеріалами справи, харків’янин отримував виплати по інвалідності другої групи на підставі офіційної заяви, медичних висновків і рішення пенсійного органу.

Але згодом, у грудні 2024 року, медична експертиза скасувала попередній висновок і визнала, що громадянин не є особою з інвалідністю з того самого дня, коли він почав отримувати виплати.

Через це ПФУ ухвалив рішення про припинення виплат і зажадав повернути вже виплачену суму. Втім, оскільки чоловік добровільно гроші не повернув, ПФУ подав до суду. І саме тут усе розвернулося не на користь державної установи.

Фонд не надав доказів того, що громадянин подавав неправдиві документи чи навмисно ввів орган в оману. Навпаки, всі підстави для виплат були оформлені у законний спосіб.

Отже, пенсія у Харкові, яку він отримував, не була результатом зловживання чи недобросовісних дій з його боку. Тож виплачувати громадянину в результаті нічого не потрібно.

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