В Харькове суд рассмотрел дело, касающееся возврата выплаченной пенсии в Пенсионный фонд, решение судей было неожиданным.

Пенсия в Харькове вызвала спор между гражданином и государственным учреждением, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Немышлянского районного суда, мужчина, получавший пенсию в Харькове, оказался в центре конфликта после отмены инвалидности. Пенсионный фонд считал, что он должен вернуть 47 376 гривен, выплаченных якобы по ошибке за полгода.

По материалам дела, харьковчанин получал выплаты по инвалидности второй группы на основании официального заявления, медицинских заключений и решения пенсионного органа.

Но впоследствии, в декабре 2024 года, медицинская экспертиза отменила предварительное заключение и признала, что гражданин не является лицом с инвалидностью с того же дня, когда он начал получать выплаты.

Поэтому ПФУ принял решение о прекращении выплат и потребовал вернуть уже выплаченную сумму. Впрочем, поскольку мужчина добровольно деньги не вернул, ПФУ подал в суд. И именно здесь все развернулось не в пользу государственного учреждения.

Фонд не предоставил доказательств того, что гражданин подавал ложные документы или намеренно ввел орган в заблуждение. Напротив, все основания для выплат были оформлены законным способом.

Итак, пенсия в Харькове, которую он получал, не была результатом злоупотребления или недобросовестных действий с его стороны. Поэтому выплачивать гражданину в результате ничего не нужно.

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