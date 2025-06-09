Підвищення тарифів на комунальні послуги у Чернівецькій області позначиться на бюджеті домогосподарств.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Чернівецькій області відбулося у червні, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Підвищення тарифів на комунальні послуги у Чернівецькій області цього разу пов’язують із додатковими витратами на поховання зелених насаджень, які тепер включено до загальної вартості вивезення сміття. Зміна тарифного плану становить у середньому три гривні.

Мешканці колишніх Першотравневого та Садгірського районів, які обслуговує ТОВ "Укрвторресурси-Буковина", сплачуватимуть:

– 62,69 гривні з ПДВ на місяць у багатоквартирних будинках, з яких 5,12 гривень — за вивіз зелених відходів;

– 71,38 гривня у приватному секторі, де частка зелених відходів — 10,71.

Для жителів Шевченківського району, а також сіл Чорнівка й Коровія, де працює ТОВ "Макс Клін Сіті", ціни дещо відрізняються:

– 61,75 грн – багатоквартирні будинки Чернівців;

– 70,01 грн – приватні будинки в місті;

– 60,51 грн – багатоквартирні у Чорнівці та Коровії;

– 55,94 – одноквартирні будинки у тих самих населених пунктах. У цих тарифах закладено витрати на поховання зелених насаджень – від 4,75 до 9,94 гривень.

Отже, навіть незначне зростання ціни позначиться на бюджеті домогосподарств уже в червні.

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