Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области скажется на бюджете домохозяйств.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области произошло в июне, сообщает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области на этот раз связывают с дополнительными расходами на захоронение зеленых насаждений, которые теперь включены в общую стоимость вывоза мусора. Смена тарифного плана составляет в среднем три гривны.

Жители бывших Первомайского и Садгорского районов, обслуживаемых ООО "Укрвторресурсы-Буковина", будут платить:

- 62,69 гривны с НДС в месяц в многоквартирных домах, из которых 5,12 гривен - за вывоз зеленых отходов;

– 71,38 гривны в частном секторе, где доля зеленых отходов — 10,71.

Для жителей Шевченковского района, а также сел Черновка и Коровия, где работает ООО "Макс Клин Сити", цены несколько отличаются:

– 61,75 грн – многоквартирные дома Черновцов;

– 70,01 грн – частные дома в городе;

– 60,51 грн – многоквартирные в Черновцах и Корове;

– 55,94 – одноквартирные дома в тех же населенных пунктах. В этих тарифах заложены расходы на захоронение зеленых насаждений – от 4,75 до 9,94 грн.

Так что даже незначительный рост цены скажется на бюджете домохозяйств уже в июне.

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