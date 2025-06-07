Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало неминучим через зростання основних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області торкнулося вивозу сміття, повідомляє Politeka.

Із 1 червня 2025 року мешканцям Тернівки доведеться платити більше за вивіз сміття — про це повідомляє місцеве житлово-комунальне підприємство.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало неминучим через зростання основних витрат підприємств. Згідно з рішенням виконавчого комітету Тернівської міської ради від 21 травня, вартість пального зросла на 25%, послуги полігону — на 35%, а прожитковий мінімум — на 19%.

Тепер за вивезення твердих побутових відходів доведеться сплачувати 422,22 грн за кубометр, а за великогабаритне й будівельне сміття — 542,58 грн за кубометр. У розрахунку на одну людину щомісячна плата становитиме 28,60 грн.

У підприємстві пояснили, що без тарифного оновлення неможливо підтримувати належний рівень обслуговування, зокрема через регулярне подорожчання пального та обслуговування техніки.

Нові тарифи, як запевняють комунальники, дозволять стабілізувати роботу служби та уникнути збоїв у вивезенні сміття, що особливо критично в літній період.

Жителів Тернівки закликають уважно стежити за квитанціями та в разі питань звертатися до комунального підприємства.

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