Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало неизбежным из-за роста основных расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области затронуло вывоз мусора, сообщает Politeka.

С 1 июня 2025 года жителям Терновки придется платить больше за вывоз мусора – об этом сообщает местное жилищно-коммунальное предприятие.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало неизбежным из-за роста основных расходов предприятий. Согласно решению исполнительного комитета Терновского городского совета от 21 мая, стоимость горючего выросла на 25%, услуги полигона - на 35%, а прожиточный минимум - на 19%.

Теперь за вывоз твердых бытовых отходов придется платить 422,22 грн за кубометр, а за крупногабаритный и строительный мусор – 542,58 грн за кубометр. В расчете на человека ежемесячная плата будет составлять 28,60 грн.

В предприятии объяснили, что без тарифного обновления невозможно поддерживать надлежащий уровень обслуживания, в частности, из-за регулярного подорожания горючего и обслуживания техники.

Новые тарифы, как уверяют коммунальщики, позволят стабилизировать работу службы и избежать сбоев в вывозе мусора, что особенно критично в летний период.

Жителей Терновки призывают внимательно следить за квитанциями и в случае вопросов обращаться в коммунальное предприятие.

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