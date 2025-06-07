Транспорт курсуватиме по-новому в Києві у вихідні 7 та 8 червня, проте зміни торкнуться частини маршрутів.

Громадський транспорт курсуватиме по-новому в Києві, проте зміни впровадять лише впродовж кількох днів, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у КП «Київпастранс».

Підкреслимо, що транспорт курсуватиме по-новому в Києві у вихідні 7 та 8 червня. Обмеження торкнуться кількох автобусних маршрутів і тролейбуса № 34, які змінять схеми руху в районах вулиць Голосіївської, Кубанської України, Миколи Закревського, Йорданської та Татарської.

У суботу, 7 червня, зміни стосуватимуться:

Автобус № 33: курсуватиме за рейсом: вул. Академіка Кухаря — Кіото — Мілютенка — просп. Лісовий — Космонавта Поповича до Кубанської України — і далі у зворотному напрямку.

Тролейбус № 34: рухатиметься лише між Північною та просп. Степана Бандери.

Бус № 39: у напрямку до Лисогірського провулка — через просект Голосіївський, проспект Науки, Лисогірську до транспортної розв’язки з Ракетною та Панорамною. У зворотному напрямку — за звичним маршрутом.

Бус № 63: від ст. м. «Червоний Хутір» до вул. Кубанської України.

Бус № 81: рух — Академіка Кухаря — Кіото — Кубанської України — просп. Лісовий — Космонавта Поповича і далі у зворотному напрямку.

Автобус № 101: від ст. м. «Почайна» до проспект Червоної Калини за основним маршрутом, далі — Рональда Рейгана, Миколи Закревського, потім знову на основний маршрут.

У неділю, 8 червня:

Автобусі № 31: за маршрутом: ст. м. «Політехнічний інститут» — просп. Берестейський — Богдана Гаврилишина — Довнар-Запольського — Дегтярівська — Білоруська — Деревлянська Юрія Іллєнка — вул. Академіка Ромоданова — Загорівська — Князя Володимира Мономаха — Татарська.

У «Київпастрансі» вибачаються за тимчасові незручності та просять пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок.

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